Handball : Dormagens B-Jugend steht im DM-Halbfinale

Jan Christian Stolzenberg trug drei Tore zum Heimsieg der B-Jugend des TSV Bayer Dormagen gegen Frisch Auf Göppingen bei. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Während der Nachwuchs der TSV-Handballer gegen Frisch Auf Göppingen erfolgreich war, verpasste die Männer-Reserve den Aufstieg in die Regionalliga. Das entscheidende Spiel gegen Refrath ging verloren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Nach dem im Zweitliga-Abstiegskampf so immens wichtigen Auswärtssieg der Profis am Freitagabend gegen TuSEM Essen hielt das Wochenende noch für zwei weitere Mannschaften die Möglichkeiten bereit, in der Handball-Abteilung des TSV Bayer Dormagen für grenzenlosen Jubel zu sorgen. Doch daraus wurde nichts. Denn während die B-Jugend im Rennen um die Deutsche Meisterschaft mit dem Einzug ins Halbfinale ihren Teil erfüllte, verpasste es die zweite Herrenmannschaft, sich im entscheidenden Spiel daheim gegen die HSG Refrath/Hand den Oberliga-Titel und damit den Aufstieg zu sichern.

Mit einem Sieg hätten die Dormagener im letzten Spiel am Tabellenführer vorbeiziehen können, doch nach einem packenden Kampf vor gut 500 begeisterten Zuschauern im TSV-Bayer-Sportcenter setzte sich die HSG mit 33:30 (14:15) durch und schaffte so den Sprung in die Regionalliga. Dabei erwischte die Mannschaft des erkrankten Trainers David Röhrig, der vom Duo André Nicklas und Peer Pütz am Spielfeldrand vertreten wurde, einen guten Start. Verstärkt durch die Zweitliga-Spieler Tim Mast, Fynn Johannmeyer, Artur Karvatski, Aron Seesing sowie die zweitligaerfahrenen Youngster Sören Steinhaus und Lucas Rehfus, setzten sich die Gastgeber zunächst auf 8:5 (14.) ab. Die Refrather blieben zwar dran und glichen beim 12:12 kurz vor Pause aus, doch Dormagen hätte wenig später durch Tim Mast die Chance auf 16:13 erhöhen können. Aber der Linksaußen verwarf und ermöglichte den Gästen so, auf 14:15 zu verkürzen. Auch nach der Pause ließ sich die HSG nicht abschütteln, ging beim 27:26 (54.) durch den Ex-Dormagener Michael Wittig sogar erstmals nach dem 1:0 wieder in Front. Bayer tat sich immer schwerer mit dem Torewerfen, eine Umstellung der Gäste bremste auch Sören Steinhaus als besten TSV-Schützen (10/3) aus. So war es Wittig vorbehalten, den letzten Treffer zum 33:30-Sieg der Gäste zu erzielen.