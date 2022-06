Fechten : Säbel-Damen schließen EM auf Rang sieben ab

Dormagen Auch den deutschen Säbel-Fechterinnen gelang bei der EM in der Türkei nicht der große Paukenschlag. Das Team mit zwei Dormagenerinnen lieferte letztlich eine solide Vorstellung ab.

Die Fecht-Europameisterschaften im türkischen Antalya sind für die deutschen Säbelfechter vom Bundesstützpunkt in Dormagen ohne Medaille zu Ende gegangen. Nachdem die Männer-Mannschaft am Montag etwas enttäuschend als Sechster das angepeilte Edelmetall verpasst hatte, war es wenig überraschend, dass die in der Weltrangliste deutlich schlechter platzierten Frauen mit Larissa Eifler und Lea Krüger vom TSV Bayer Dormagen am Mittwoch nicht den ganz großen Coup schafften. Sie sicherten sich in der Endabrechnung den siebten Platz.

„Das war jetzt kein Knallerresultat, aber eine sehr solide Vorstellung“, fand Olaf Kawald in seiner Funktion als Cheftrainer und Sportlicher Leiter des TSV Bayer Dormagen. Zum Start ins Turnier besiegten die deutschen Frauen Bulgarien deutlich mit 45:32. Insofern ein starker Auftakt, als Eifler & Co. gegen die Bulgarinnen in der Vergangenheit auch schon verloren haben. Ein ganz dickes Brett galt es anschließend zu bohren, schließlich ging es dann gegen die an eins gesetzten Französinnen. „Die sind seit Jahren Weltklasse“, sagte Kawald über den Gegner, gegen den es für die Deutschen in der Mitte des Duells noch mal Hoffnung gab. Da verwandelte Lisa Gette (FC Würth Künzelsau) gegen Sarah Noutcha einen 10:15-Rückstand in eine 20:19-Führung und auch Lea Krüger blieb dran (24:25). Doch zwei 1:5-Gefechte von Larissa Eifler und Julika Funke (FC Würth Künzelsau) waren dann eine zu große Hypothek, der Favorit setzte sich letztlich klar mit 45:39 durch. In den Platzierungsgefechten setzte es für Deutschland anschließend zunächst eine 37:45-Niederlage gegen Griechenland, dann konnte mit einem 45:30-Sieg gegen die Türkei aber immerhin noch der siebte Platz im Endklassement eingefahren werden.