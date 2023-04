Persönlich Dormagener Topstürmer im Abstiegskampf gefragt

Der Stürmer kam im Sommer von Landesliga-Absteiger Schwarz-Weiß Düsseldorf. „Der Wechsel hatte hauptsächlich berufliche Gründe. Der Weg nach Düsseldorf war schlicht zu weit. Der Platz in Dormagen ist nicht weit von meiner Arbeit, weshalb ich auch ein Angebot vom SC Kapellen ausgeschlagen habe, obwohl es mich gereizt hätte, noch mal Landesliga zu spielen“, erklärt Niclas Kuypers. Mit 15 Toren und vier Vorlagen in 19 Spielen ist er der zweitbeste Torjäger der Liga. Zufrieden ist er damit trotzdem nicht. „Es ist immer Luft nach oben. Ich sehe eher die Chancen, die ich hätte verwerten müssen, als meine Tore“, meint der Stürmer. Trotz seiner Torgefahr läuft die Saison beim TSV nicht wie verhofft. Das Saisonziel war es oben anzugreifen, stattdessen spielt der TSV nun gegen den Abstieg, weshalb sich der Verein im Oktober für einen Trainerwechsel entschied. „Ich bin sehr überrascht, dass die Saison so schlecht läuft. Wir haben eine sehr hohe Qualität im Kader“, berichtet der Torjäger. Laut Kuypers sind sowohl Frank Lambertz als auch seine Nachfolger Marko Niestroj und Ayhan Karadeniz gute Trainer, denen der Neuzugang keine Verantwortung an der Situation gibt. „Es liegt an uns. Wir stehen uns selbst im Weg“, erklärt er.