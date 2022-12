2. Handball-Bundesliga Krankheitswelle in Dormagen abgeebbt

Eine gute Nachricht also, wobei sie beim TSV weit davon entfernt sind, in Jubelstürme auszubrechen. „Gesund sind die Spieler wieder, aber fit?“, fragt Trainer Matthias Flohr und ergänzt: „Die Trainingswoche war extrem kurz.“ Erst seit Donnerstag kann wieder im Mannschaftsverbund gemeinsam geübt werden. Es ist also stark davon auszugehen, dass ein Großteil der TSV-Spieler einige Körner auf dem Krankenbett gelassen hat. Der Spielverlauf ist zwar nicht vorherzusagen, doch Flohr plant damit, die betroffenen Spieler zu entlasten, indem er ihnen mehr Zeit zum Durchschnaufen gibt. Am schwersten dürfte das auf der rechten Rückraumposition werden, wo in André Meuser, Artur Karvatski und Florian Träger gleich drei Fachkräfte mit langwierigen Verletzungen ausfallen. Und weil der A-Jugendliche Robin Kremp nicht mitfährt, muss wohl Ian Hüter als Rechtshänder auf Halbrechts die Hauptlast tragen. Eine Option wäre auch noch Rechtsaußen Jakub Sterba, der in der Vergangenheit auch schon mal eine Position nach innen gerückt ist.