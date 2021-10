Jugend-Handball : Dormagen gewinnt auch seine letzte Vorrundenpartie

Dormagen Beim Finale der Bundesliga-Vorrunde ließ es die Dormagener A-Jugend etwas lockerer angehen, so dass es in Hälfte zwei gegen TUSEM Essen kurzzeitig eng wurde. Letztlich blieb es aber bei einer weißen Weste.

Auch im letzten Vorrundenspiel der A-Jugend-Bundesliga haben die Nachwuchshandballer des TSV Bayer Dormagen ihre weiße Weste verteidigt. Bei TUSEM Essen gewann das Team von Trainer David Röhrig 34:30 (15:15). Eine Überraschung gab’s dennoch in Staffel 5: Hinter Bayer qualifizierte sich der Düsseldorfer HC als Zweiter für die Hauptrunde durch einen 34:33-Sieg in Gummersbach. Die Hauptrunde wird mit 16 Mannschaften in zwei Achtergruppen ausgetragen.

Dem Spiel in Essen war anzumerken, dass es nicht mehr um spezielle Platzierungen ging. „In der ersten Hälfte ging es munter auf und ab, ohne besondere Gegenwehr der Abwehrreihen“, sagte David Röhrig. „Die einzigen, die sich ein bisschen dagegen gestemmt haben, waren die Torhüter. Wir hätten locker über 20 Tore werfen können, sind aber oft an Elias Tombach gescheitert.“ Nach dem Seitenwechsel stand die Dormagener Deckung dann aber besser, so dass sich die Gäste nach einer Dreiviertelstunde bis auf sechs Tore absetzen (27:21) konnten. Ihre Offensivstärke stellten auf Dormagener Seite in der Folge insbesondere Lennart Leitz (10 Tore), der schon Erfahrung in der 2. Liga sammeln konnte, und Finn Wolfram (9) unter Beweis.