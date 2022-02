Jugend-Handball : TSV-Nachwuchs verliert hauchdünn gegen Bittenfeld

Dormagen Im vorletzten Spiel der Hinrunde kassierte der Dormagener Nachwuchs eine bittere Heimniederlage. Doch es gab auch positive Nachrichten mit Blick auf die Tabelle.

„Das Zweikampfverhalten in der Abwehr sowie die Torhüterleistung waren gut. Auch vorne kamen unsere 1:1-Stärken zur Geltung. Zudem wurde der Kreisläufer immer wieder gut eingesetzt“, sagte Florian Buddenberg. Der Vertreter von Trainer David Röhrig, der sich parallel um die Zweitliga-Mannschaft kümmern musste, war insbesondere mit der ersten Hälfte zufrieden. Probleme gab es aber auch schon dort mit dem beweglichen Luca Mauch, der zu oft die TSV-Deckung durchquerte und mit insgesamt zwölf Treffern auf sich aufmerksam machte. Ihn wollten die Dormagener in der zweiten Spielhälfte offensiver attackieren, was aber nur bedingt gelang.

Die nun weiter vorgezogene Bittenfelder Abwehr machte es hingegen dem TSV-Angriff schwerer. So schmolz der Vorsprung zusammen, erstmals glichen die Gäste beim 20:20 in der 40. Minute aus. Der TSV legte aber weiter regelmäßig vor, ehe Joe Traub die Gäste erstmals beim 27:26 in Führung brachte. Mauch legte zwei Treffer nach und brachte den TSV in Zugzwang. In der spannenden Schlussphase sorgten Moritz Kasper und Lucas Rehfus (2) für den Anschluss – und Finn Wolfram glich fünf Sekunden vor dem Ende aus. Doch dank der schnellen Mitte kam Sören Winger zum Wurf und erzielte den von den Gästen umjubelten 32:31-Siegtreffer. Denn so konnte sich Bittenfeld tags darauf die Niederlage bei der HSG Rodgau Nieder-Roden leisten, weil das Team von Platz zwei nicht mehr zu verdrängen war.