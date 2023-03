Jugendhandball Dormagener A-Jugend patzt daheim gegen den BHC

Die Zuschauer erlebten zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Der TSV lag von Beginn an zurück, vor allem weil Roman Babic im Tor der Gäste einen Glanztag erwischt hatte. Weil dies nicht für die beiden Dormagener Torhüter zutraf und vorne die Abschlüsse die Genauigkeit vermissen ließen, setzte der BHC sich immer mehr ab und baute die Führung über 7:4 (10.), 13:8 (20.) und 16:9 (25.) bis zum 18:12-Pausenstand aus. Ein anderes Bild nach dem Seitenwechsel: Jetzt stimmte wieder die Körpersprache beim Tabellenzweiten, der TSV holte Tor um Tor auf. Mark Szabo gelang in der 51. Minute der gefeierte 25:25-Ausgleich. „Doch wir kriegen es nicht gelöst, den Bock wirklich umzustoßen“, sagte Berger, nachdem sein Team während der 60 Minuten nie in Führung hatte gehen können. Er lobte Malte Wolfram, der „das Tempo beim BHC steuerte und seine Truppe mit wichtigen 1:1-Aktionen in Position gebracht hat“. Wenn der BHC immer so so wie am Samstag im TSV-Bayer-Sportcenter gespielt hätte, dann hätte die Mannschaft wohl mit um die Qualifikation fürs Viertelfinale gespielt. In der dramatischen Schlussphase war noch einmal alles möglich – bis Wolfram den entscheidenden Treffer zum 31:29 für die Gäste erzielte. Das 30. Tor für den TSV durch Moritz Kasper kam zu spät. Berger: „Über die erste Halbzeit müssen wir sprechen, schließlich haben wir am nächsten Sonntag das schwere Spiel in Rostock vor der Brust.“