Leichtathletik : TSV-Athletin zieht bei Hallen-EM ins Halbfinale ein

Dormagen Tanja Spill vom TSV Bayer Dormagen hat ihr Ziel erreicht. Bei der Hallen-Europameisterschaften im polnischen Torun schaffte sie am Freitag über 800 Meter den Einzug ins Halbfinale.

Bei ihrem ersten internationalen Einsatz für Deutschland hat Tanja Spill aus der Leichtathletik-Abteilung des TSV Bayer Dormagen ihr Ziel erreicht. Im fünften Vorlauf der 800-Meter-Konkurrenz lief sie am Freitag in 2:03,22 Sekunden auf den dritten Platz und schaffte damit den Einzug ins Halbfinale der Hallen-Europameisterschaften im polnischen Torun. Schon am heutigen Samstag kämpft sie um den Einzug in den Endlauf.