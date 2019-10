Turnen : Sarah Voss freut sich über Rang sieben

13.10.2019, Baden-Württemberg, Stuttgart: Turnen: Weltmeisterschaft, Gerätefinale, Frauen. Sarah Voss aus Deutschland turnt am Schwebebalken. Foto: Tom Weller/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Marijan Murat

Dormagen Ein paar leichte Wackler am Gerät kosteten Sarah Voss zum Abschluss der Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart eine bessere Platzierung: Mit 13,266 Punkten wurde sie Siebte am Schwebebalken, der US-Superstar Simone Biles mit ihrem Sieg mit 15,066 Punkten ihren insgesamt 24. WM-Titel und damit einen neuen „Weltrekord“ bescherte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken