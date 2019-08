Turnen : Ohne Kontaktlinsen zu drei DM-Titeln

Dormagen Dormagener Kunstturnerin Sarah Voss siegt bei der DM in Berlin im Mehrkampf, im Sprung und am Schwebebalken.

Würde Sarah Voss in der Fußball-Bundesliga spielen, wäre das der Spruch des Wochenendes: „Ich habe die Punktestände nicht gesehen. Ich hatte keine Kontaktlinsen drin,“ sagte die 19 Jahre alte Kunstturnerin aus Dormagen nach dem Deutschen Meisterschaftsfinale im Mehrkampf, das sie am Samstag vor 3300 Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle überraschend für sich entschied. Die für das Turnzentrum DSHS Köln startende Abiturientin des Norbert-Gymnasiums in Knechtsteden setzte sich mit 54,250 Punkten vor Kim Bui (MTV Stuttgart, 52,550) durch. Die große Favoritin Elisabeth Seitz (MTV Stuttgart) wurde nach drei Stürzen vom Balken mit 51,600 Punkten nur Fünfte.