Fechen : Dormagenerin verpasst EM-Medaille nur knapp

Nach ihrem Sieg bei der U23-EM verpasste Larissa Eifler vom TSV Bayer Dormagen bei den kontinentalen Titelkämpfen in Antalya eine Medaille nur knapp. Foto: TeamBizzi/Deutscher Fechter-Bund

Dormagen Larissa Eifler fuhr bei den Europameisterschaften in Antalya das bislang beste Resultat für Bayer Dormagen ein. Die Säbelfechterin schied knapp im Viertelfinale aus und wurde Siebte. Matyas Szabo hatte zuvor Platz neun geholt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Bei den Fecht-Europameisterschaften im türkischen Antalya ist der in Dormagen angesiedelte Bundesstützpunkt Säbelfechten bei der Medaillenvergabe bislang leer ausgegangen. Nachdem im Einzelwettbewerb der Herren Matyas Szabo (TSV Bayer Dormagen) nach seinem unglücklichen Achtelfinal-Aus in der Endabrechnung den neunten Platz belegt hatte, kam allerdings bei den Damen seine Vereinskameradin Larissa Eifler am Sonntag Edelmetall noch näher. Im Viertelfinale scheiterte sie knapp an der Polin Zuzanna Cieslar.

„Cieslar war ihre Kragenweite, da wäre ein Sieg absolut möglich gewesen“, sagte Olaf Kawald, Cheftrainer und Sportlicher Leiter der TSV-Fechter, der das Geschehen aus der Heimat verfolgte. Dass die erst am Freitag 23 Jahre alt gewordene Athletin nicht die Medaillenchance am Schopfe packte, ändert allerdings nichts daran, dass Kawald überaus zufrieden ist mit ihrem Abschneiden. „Das ist eines der besten EM-Ergebnisse bei den Damen der letzten Jahre und bestätigt ihren Aufwärtstrend“, erklärte der Coach. In der laufenden Saison hatte Eifler schon mit zwei starken Resultaten bei Damen-Weltcups sowie kürzlich mit dem Titelgewinn bei der U23-EM überzeugt. In der Qualifikationsrunde kämpfte sich die Dormagenerin mit 5:1-Siegen auf den fünften Platz der Setzliste der 64er-Hauptfeldes. Dort traf sie nach einem Freilos auf ihre Bundesstützpunkt-Trainingspartnerin Lisa Gette (FC Würth Künzelsau), die zuvor im ersten K.o.-Gefecht Jolien Corteyn (Belgien) ausgeschaltet hatte. Eifler schlug Gette 15:10 und bekam es dann mit der Italienerin Martina Criscio zu tun. Auch in diesem Gefecht behielt sie die Oberhand, zog mit 15:11 ins Viertelfinale ein. Die Medaille vor Augen, lieferte Eifler der Polin Zuzanna Cieslar einen harten Fight und hielt das Rennen bis zum Schluss offen, zog aber knapp mit 13:15 den Kürzeren. Vom Dormagener Bundesstützpunkt erreichte auch noch Julika Funke (FC Würth Künzelsau) über die Qualifikation das Hauptfeld, wo sie in der ersten Runde die Britin Maria Chart mit 15:12 besiegte. Weil danach aber gegen die Spanierin Lucia Martin-Porugues mit 2:15 Endstation war, stand in der Endabrechnung Platz 27 zu Buche. Lea Krüger vom TSV Bayer Dormagen blieb in der Qualifikation hängen und musste sich mit Rang 46 bescheiden. Am Mittwoch steht für die deutschen Säbelfechterinnen noch der Mannschaftswettbewerb auf dem Programm.

Info Die Einzelergebnisse im Säbelfechten bei der EM Herren Platz 9: Matyas Szabo (TSV Bayer Dormagen), Platz 10: Frederic Kindler (TSG Eislingen), Platz 20: Raoul Bonah (TSV Bayer Dormagen), Platz 37: Lorenz Kempf (TSV Bayer Dormagen) Damen 7. Platz: Larissa Eifler (TSV Bayer Dormagen), 26. Platz: Julika Funke (FC Würth Künzelsau), 27. Platz: Lisa Gette (FC Würth Künzelsau), 46. Platz: Lea Krüger (TSV Bayer Dormagen)