Fechten : Lea Krüger vertritt deutsche Fechter

Dormagenerin zur Athletensprecherin des Deutschen Fechterbundes gewählt.

Dass am TSV Bayer Dormagen kein Weg vorbei führt, wenn es in Deutschland um Säbelfechten geht, ist bekannt. Inzwischen gilt das aber nicht allein auf der Planche, sondern auch im administrativen Bereich. Jüngster Beleg: Lea Krüger wurde jetzt von den Aktiven des Deutschen Fechterbundes zu ihrer Athletensprecherin gewählt.

Die 24-Jährige, die 2011 aus Nürnberg nach Dormagen kam, seither am dortigen Bundesleistungsstützpunkt der Säbelfechter trainiert und 2015 am Norbert-Gymnasium Knechtsteden ihr Abitur baute, tritt die Nachfolge von Marius Braun (OFC Bonn) an. Die Jura-Studentin setzte sich in der online vorgenommenen Abstimmung gegen ihren Vereinskollegen Lorenz Kempf und Florettfechterin Anne Sauer (Wehrbach) durch.