Fechten Dormagenerin sorgt für Lichtblick

Die erst 16-jährige Kurzawa, die auch bei der U17 startete, mischte das U20-Feld am ersten Gefechtstag ordentlich auf. Mit Siegen gegen Elia Glotte (Isreal, 15:12), Begum Alkaya (Türkei 15:11) und Ying Chen aus China (15:13) zog sie in die Runde der besten 16 ein, wo sie sich der Französin Cyrielle Rioux mit 5:15 geschlagen geben musste und unter dem Strich Rang 13 belegte, womit sie die beste deutsche Starterin war. Die Französin Rioux hatte zuvor bereits die zweite TSV-Starterin aus dem Turnier geworfen. In der Runde der besten 64 gewann sie mit 15:11 gegen Felice Herbon, die damit auf Platz 51 landete. Tags darauf stand Kurzawa im U17-Wettbewerb erneut auf der Planche. Auch dort war sie als 27. beste Deutsche. Ihre Vereinskameradin Polina Kohl landete auf Platz 49. Auch im Herren-Einzel taten sich die Deutschen schwer. Die beiden TSV-Starter Philipp Methner und Max Müller schieden bei den Junioren bereits im 128er-Tableau aus und belegten die Plätze 68 und 82. Bei der U17 belegten die Dormagener Matthis Husmann und Moritz Schenkel die Plätze 60 und 91 und konnten damit ebenfalls für keine positive Überraschung sorgen.