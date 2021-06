Leichtathletik : Dormagener Zehnkämpfer beißt sich in Ratingen durch

Dormagen Jan Ruhrmann holt sich bei dem hochkarätig besetzten Mehrkampf-Meeting unter schweren Bedingungen den achten Platz. Letztlich bleibt er aber deutlich hinter seiner Bestleistung zurück.

Als sich am Wochenende in Ratingen nach dem Corona-bedingten Ausfall im Vorjahr wieder ein erlesenes Feld an Zehnkämpfern einfand, um bei dem traditionellen Meeting die Form zu testen, war in Gestalt von Jan Ruhrmann zumindest auch ein Starter vom TSV Bayer Dormagen am Start. Eigentlich sollte auch sein Vereinskamerad Nico Beckers seine lange Wettkampfpause beenden, doch ihm machten muskuläre Probleme am Oberschenkelbeuger einen Strich durch die Rechnung. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten biss sich Jan Ruhrmann unter den witterungstechnisch schwierigen Bedingungen bis zum Ende durch und belegte mit 7397 Punkten den achten Platz. Den Sieg holte Routinier Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) mit 8184 Punkten.