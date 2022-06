Leichtathletik : TSV-Weitspringer im Aufwind

Dormagens Samuel Claudy gelang ein weiter Sprung. Foto: Wolfgang Birkenstock

Dormagen Der lange verletzte Dormagener Samuel Claudy schaffte in Essen mit einem weiten Sprung die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in Berlin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vom „Tag der Überflieger“ in Essen, von den NRW-Meisterschaften in Hagen und dem Qualifikationswettkampf für die Team-DM in Uerdingen kehrten die Leichtathleten des TSV Bayer Dormagen mit starken Ergebnissen zurück. Herausragend waren dabei die 7,50 Meter, die Samuel Claudy in Essen sprang und damit die Norm für die DM im Berliner Olympiastadion (23. bis 26. Juni) um fünf Zentimeter überbot.

Für Samuel Claudy war es der weiteste Sprung seit knapp drei Jahren. „Das war sehr überzeugend, richtig gut. Ich gönne Sammy das total. Er hatte zwei schwierige Jahre und traut sich jetzt wieder. Das war ein sehr, sehr gelungener Wettkampf“, sagte TSV-Trainer Dirk Zorn. Zehnkämpfer Nico Beckers rundete als Zweiter mit seiner Saisonbestleistung von 7,39 Meter den starken Auftritt aus TSV-Sicht ab. Auch er ist in Berlin am Start, allerdings über die 110 Meter Hürden.

Sprungspezialist Claudy, der in diesem Jahr erstmals in der Männer-Klasse startet, hatte in den vergangenen zwei Saisons immer wieder mit Fußproblemen zu kämpfen. In diesem Jahr läuft es besser. Zwar ist er noch immer nicht ganz schmerzfrei, doch bei den Regionsmeisterschaften in Dormagen mit 7,34 Metern sowie in Osterode mit 7,32 Metern hatte Claudy sein Potenzial zuletzt angedeutet. Die persönliche Bestleistung des 20-Jährigen liegt bei 7,57 Metern aus dem Jahr 2019.

Bei den NRW-Meisterschaften in Hagen triumphierte zudem Magnus Többen im Diskuswurf mit 52,18 Metern vor dem drittplatzierten Zehnkämpfer Jan Ruhrmann (48,46 Meter). Tim Henseler unterbot über die 110 Meter Hürden die U23-DM-Norm, 15,35 Sekunden reichten zu Platz vier. Sabrina Schröder landete mit guten 49,45 Metern im Speerwurf auf dem zweiten Rang.

Die U16-Starterinnen aus Uerdingen/Dormagen dürfen sich derweil Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Team-DM im September in Hamburg machen. Beim Qualifikationswettkampf in Uerdingen überzeugte das Team mit einer geschlossenen Leistung, 9760 Punkte bedeuten in Deutschland derzeit den vierten Platz. Acht Teams dürfen am Finale teilnehmen. Beste Leistung aus Sicht der U16 war die Qualifikation der 4x100m-Staffel für die U16-DM in Bremen. Dabei blieb das junge Quartett Lea Verhaag, Maria Kersken (beide Uerdingen), Lara Savu und Sara Christmann (beide Dormagen) in 50,59 Sekunden deutlich unter der geforderten Norm von 51,50 Sekunden. Im Weitsprung zeigte erneut Charlotte Böhm mit 5,17 Metern eine sehr gute Leistung. Die TSV-Athletin kam auch mit 20,60 Metern im Speerwurf in die Wertung. Lara Savu war über die 100 Meter (13,39 Sekunden) und über die 80 Meter Hürden (13,02 Sekunden) gewohnt stark.