Fechten : Nur Korea ist zu stark für die deutschen Säbel-Studenten

Dormagen Frederic Kindler hatte im Einzel mit der Silbermedaille vorgelegt, die beiden an der Universität Köln studierenden Dormagener Raoul Bonah und Lorenz Kempf zogen im Teamwettbewerb gemeinsam mit ihrem Kommilitonen von der Uni Hohenheim nach und gewannen bei der 30. Sommer-Universiade, den Weltspielen der Studenten in Neapel, ebenfalls Silber.

Im Finale des Säbel-Wettbewerbs erwies sich Korea allerdings als zu stark für das vom ebenfalls beim TSV Bayer Dormagen tätigen Nachwuchs-Bundestrainer Dan Costache betreute Team des Allgemeinen Deutschen Hochschul-Sportverbandes (ADH). Eigentlich kein Wunder, schließlich hatten die Koreaner doch den aktuellen Weltranglisten-Zweiten Sanguk Oh in ihrem Aufgebot. Nachdem Kindler, Bonah und Kempf ihre jeweiligen Auftaktgefechte verloren hatten, war die Hoffnung auf eine Außenseiterchance schnell dahin. „Das war kein guter Start. Wenn so eine starke Mannschaft mit so einem Vorsprung startet, wird es schwierig,“ sagte Bonah nach der letztlich deutlichen 24:45-Niederlage. „Wir haben leider nicht das zeigen können, was wir drauf haben. Wir hätten gerne konkurrenzfähiger gekämpft,“ gab der 20-Jährige, der in Köln Physik studiert, zu, „aber wir sind sehr zufrieden, dass wir eine Medaille haben.“