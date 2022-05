Zehnkampf : Nico Beckers Dritter in Ratingen

Dormagen Beim 25. Mehrkampf-Meeting des TV Ratingen stellt der Zehnkämpfer des TSV Bayer Dormagen sieben persönliche Bestleistungen auf. Jan Ruhrmann wird guter Siebter.

(sit) Weltmeister Niklas Kaul und Titelverteidiger Kai Kazmirek packten beim 25. Mehrkampf-Meeting in Ratingen schon nach dem ersten Tag ihre Sporttaschen. Das hinderte die Zehnkämpfer des TSV Bayer Dormagen jedoch nicht an einem famosen Wettkampf: Nico Beckers schrammte mit 7940 Punkten als Dritter nur hauchdünn an der 8000er-Marke vorbei, Jan Ruhrmann belegte mit 7521 Punkten den guten siebten Platz.

Beckers, der eine Berufslaufbahn als Bundespolizist anstrebt, stellte sieben persönliche Bestleistungen auf. Vor allem die 16,63 Meter im Kugelstoßen waren herausragend und bedeuteten einen Meeting-Rekord. Kein Wunder, dass er trotz der Strapazen hin und weg war. Sein Fazit: „Ich bin mega-stolz, definitiv. Zumal ich mit Verletzungsproblemen angereist bin. Vergangene Woche konnte ich noch nicht mal einen Steigerungslauf machen. Meine Physios haben mich erst am Freitag und Samstag fit gemacht. Es hat zum Glück funktioniert. Ich wusste, dass bei den Würfen was geht. Aber dass ich mich um knapp 400 Punkte verbessere, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Die Veränderung in eine neue Trainingsgruppe und in einen neuen Verein war definitiv richtig. Das war auch alles so mit meiner alten Trainerin besprochen. Der Körper brauchte halt ein Jahr, um sich an die neuen Reize zu gewöhnen. Das ist jetzt der Lohn.“