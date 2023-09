Minigolf Dormagener Neuland und Heine stark bei WM und EM

Bei den Weltmeisterschaften der Allgemeinen Klasse im schwedischen Uppsala lieferte sich Sebastian Heine als Mitglied der Deutschen Nationalmannschaft ein packendes Duell um Gold mit den Gastgebern. „Aus Uppsala kommen die aktuell erfolgreichsten Minigolfer“, führte Heine erklärend ins Feld. „Es wartete also eine Mammutaufgabe auf uns.“ Der zeigte sich das deutsche Team gewachsen. Und so gab es dank „eines sehr guten Trainings und eines sehr guten Teamspirits ein hin und her an der Spitze des Medaillenspiegels“, fügte Heine an. Bei den Damen lag Deutschland am Ende vor Schweden, bei den Herren war es genau andersrum.