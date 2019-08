Handball : Julian Köster zum besten Abwehrspieler der Junioren-WM gewählt

Dormagen Am Sonntagabend überwog naturgemäß die Enttäuschung. Inzwischen hat sich bei den Junioren des Deutschen Handball-Bundes (DHB) die Erkenntnis durchgesetzt, dass Platz bei den U19-Weltmeisterschaften in Skopje ein Riesenerfolg für sie war.

Der beste Abwehrspieler der WM war zugleich zweitbester Torschütze der deutschen Mannschaft, die im Endspiel mit 28:32 an Ägypten gescheitert war. Köster, zudem im Viertel- und Halbfinale zum besten Spieler der Partie gewählt, erzielte 26 Tore in neun Spielen, nur eines weniger als Jaris Tobeler (HCE Rostock). Wobei der Kader von Erik Wudtke und seinem auch schon als Spieler und Trainer in Dormagen tätigen Co-Trainer Alexander Koke durch große Ausgeglichenheit bestach: Gleich acht Spieler erzielten 20 Tore und mehr.