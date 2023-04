Jugendhandball Für den Dormagener Nachwuchs wird’s ernst

Die Dormagener C-Jugend reist am Samstag zum Final Four um die Westdeutsche Meisterschaft in die Vogteihalle in Kerken, um 13.45 Uhr steht das Halbfinale gegen den ASV Hamm-Westfalen an. Die andere Vorschlussrunde bestreiten die SG Menden Sauerland Wölfe und die Bonner JSG. Die Verlierer der beiden Spiele duellieren sich am Sonntag ab 11 Uhr um Platz drei, das Endspiel steigt um 12.45 Uhr. „Natürlich wäre es schön, wenn wir uns für das Finale qualifizieren können. Aber uns ist auch bewusst, dass in einem solchen K.o.-Spiel alles passieren kann“, sagt TSV-Coach Dennis Horn.