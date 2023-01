Handball Dormagener Talente mit hoher Belastung

Ein erfolgreiches Wochenende haben die A-Jugendhandballer des TSV Bayer Dormagen hinter sich. Nicht nur in der Bundesliga-Meisterrunde, sondern auch in der Oberliga, wo sie auch einen Großteil des Kaders bilden. Beide Teams werden von Martin Berger trainiert. Nachdem er sich mit der Jugend am Sonntag beim Bergischen HC mit 34:31 durchgesetzt hatte, setzte er anschließend neun der Talente bei der Heimpartie der Herren-Reserve gegen den Longericher SC II ein, wobei es am Ende einen knappen 37:36-Erfolg gab.