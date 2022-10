Handball : Steinhaus trainiert wieder in Dormagen

Dormagen Obwohl das TSV-Talent für die U21-Nationalmannschaft nominiert war, fehlte er in den beiden Testspielen gegen Portugal. Das sind die Hintergründe.

Doch wie sich am Montag herausstellte, hatte Steinhaus’ Fehlen nichts mit einer Verletzung oder gesundheitlichen Problemen zu tun. Wie der TSV mitteilte, war eine Absprache mit Bundestrainer Martin Heuberger der Grund. „Weil er Sören schon lange kennt, wollte er zwei anderen Spielern auf seiner Position mal eine Chance geben“, sagte Florian Hinteresch, Leitung Kommunikation der TSV-Handballer. So nahm Steinhaus an dem U21-Lehrgang in Großwallstadt mit Blick auf die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr teil, reiste aber nicht mit nach Portugal. Dafür griffen zwei ehemalige TSV-Talente beim Sieg und der Niederlage gegen den U20-Europameister aus dem vergangenen Sommer ein. Waren Christian Wilhelm (jetzt HC Empor Rostock) und Finley Werschkull (jetzt TuSEM Essen) am Freitag beim 34:32-Erfolg gegen die Portugiesen noch ohne Tor geblieben, so trafen beide bei der 27:29-Schlappe tags darauf: Wilhelm einmal, Werschkull sogar dreimal. Sören Steinhaus ist am Montag wieder ins Training der TSV-Handballer eingestiegen und bereitet sich mit ihnen auf das schwere Heimspiel am kommenden Samstag gegen den ThSV Eisenach vor. Wann Spielmacher Ian Hüter im Training wieder mitmacht, ist noch nicht klar. Im Gegensatz zu seinem aktuell verletzten Bruder Patrick war er in der vergangenen Woche mit der US-amerikanischen Auswahl bei einem Vorbereitungslehrgang für die WM Anfang nächsten Jahres im schwedischen Ystad unterwegs. „Er wird sich nach seiner Rückkehr mit Trainer Matthias Flohr absprechen, wann es sinnvoll ist, wieder mit der Mannschaft zu trainieren“, teilte Florian Hinteresch mit.