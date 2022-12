Fußball-Bezirksliga Dormagener verlassen vor der Winterpause die Abstiegsplätze

TuS Gerresheim – DJK Gnadental 0:6 (0:5). Die DJK überwintert nach dem Kantersieg über Gerresheim auf dem zweiten Tabellenplatz. Marco Czempik (4.) gab früh die Richtung vor, Maurice Girke (21., 30., 42.) sorgte mit seinem Dreierpack für klare Verhältnisse, zudem traf Samir Derris (27.) zur 5:0-Pausenführung. Im zweiten Durchgang erhöhte Kevin Herrmann (54.) auf 6:0. In der 65. Minute vergab Maurice Girke einen Strafstoß. „Das können wir bei so einem Sieg einfach vergessen“, sagte Trainer Sebastian Michalsky ein. Kapitän Benedikt Hambloch musste in der 70. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden, da bereits alle fünf Wechsel vorgenommen worden waren, musste die DJK das Spiel zu zehnt zu Ende bringen. „Trotz der Ausfälle von Andrej Hildenberg und Derman Disbudak haben wir ein super Spiel abgeliefert und waren wie im Rausch“, sagte Michalsky.