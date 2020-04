Fechten : Bayer-Trio dominiert Sportlerwahl

Dormagen Dormagener Dreifacherfolg bei der Wahl zum „Fechter des Jahres“.

In seinen Augen ist die Auszeichnung ein Beleg dafür, „dass unser Trainings- und Ausbildungskonzept beim TSV Bayer Dormagen Spitzensportler und -trainer hervorbringt, die zu den Besten ihrer Zunft gehören.“ Max Hartung, bei den Europameisterschaften 2019 in Düsseldorf Bronzemedaillengewinner im Einzel und aktuell Zweiter der Säbel-Weltrangliste, durfte sich bereits zum dritten Mal über den Titel „Fechter des Jahres“ freuen, was den 30-Jährigen nun in der Statistik mit dem vierfachen Florett-Weltmeister Peter Joppich (Koblenz) gleichziehen lässt.