Jugend-Handball : Dormagener B-Jugend steigt ins Rennen um DM-Titel ein

Peer Pütz trainiert Dormagens B-Jugend. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Dormagen Die Handballverbände in Deutschland haben sich stark darum bemüht, dass in der B-Jugend trotz Corona noch ein Deutscher Meister ausgespielt wird. Die Dormagener starten am Freitag daheim gegen den HC Bremen in den Wettbewerb.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nur drei reguläre Spiele – die alle drei deutlich gewonnen wurden – konnte die neuformierte B-Jugend des TSV Bayer Dormagen unter Trainer Peer Pütz in der Corona-bedingt verrückten Handballsaison 2020/21 absolvieren und dennoch kann sie nach der Deutschen Meisterschaft greifen. Im Rahmen der sogenannten First-Four-Runde treffen die Dormagener am Freitag (16 Uhr) zum Auftakt daheim auf den HC Bremen.

Nach etlichen Monaten ohne Spielpraxis haben die Vereine und Verbände alles dafür gegeben, dass zumindest ein Deutscher Meister in der B-Jugend gekürt werden kann. Mit dabei sind 16 Teams, die zunächst vier First-Four-Runden spielen, um die Teilnehmer für das Final Four am zweiten Juni-Wochenende zu ermitteln. Das Team von Trainer Peer Pütz war über eine Setzliste, die der Handballverband Nordrhein anhand der Erfolge der vergangenen Spielzeiten erstellt hat, qualifiziert. In Gestalt des Bergischen HC konnte sich über die Qualifikationsrunde (29:26 gegen JSG LIT ) eine weitere Mannschaft aus der Regionalliga Nordrhein für die DM-Runde qualifizieren.