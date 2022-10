Jugendhandball-Bundesliga : A-Jugend des TSV steuert weiter auf Erfolgskurs

Dormagen Nach der ersten Hälfte sprach viel für einen deutlichen Sieg der Dormagener Talente in Hamm, doch dann wurde es noch mal knapp. Aber der TSV zeigte gute Nerven.

Die A-Jugendhandballer des TSV Bayer Dormagen bleiben in der Bundesliga weiter auf Kurs. Beim ASV Hamm-Westfalen setzten sie sich 34:30 (18:10) durch und holten damit den fünften Sieg aus dem sechsten Saisonspiel. Nach einer deutlichen Pausenführung wurde es in der zweiten Spielhälfte allerdings noch mal knapper, als es sich die Dormagener gewünscht hätten.

Die ersten zehn Minuten verliefen auf Augenhöhe, dann drehten die Gäste auf, standen hinten gut und demonstrierten vor allem mit ihrem guten Kreisläuferspiel, warum sie in der West-Staffel vorne stehen. Nach dem Seitenwechsel war die TSV-Abwehr kaum mehr wiederzuerkennen. „Da haben wir schlecht verteidigt“, bilanzierte Trainer Martin Berger. Auf der anderen Seite spielte der ASV seine Stärken aus und kam dem ersten Saisonerfolg nahe, weil der stolze Dormagener 18:10-Vorsprung immer mehr zusammenschmolz. Neun Minuten vor Ende stand es plötzlich 28:28. In Führung konnten die Gastgeber nicht gehen, glichen aber zwei weitere Male aus. Berger: „In der Schlussphase waren wir schließlich abgezockter und haben den Kopf oben behalten. Das spricht letztlich für uns.“ Während Robin Benz in der 55. Minute Hamms letzten Treffer zum 30:30 erzielte, sorgten Felix Böckenholt, Robin Kremp mit einem Doppelpack und Linus Mertens mit dem 200. TSV-Saisontor für den Endstand.