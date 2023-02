Jugendhandball Dormagen verliert Topspiel gegen Berlin

„Wir gehen erhobenen Hauptes aus der Partie, auch wenn der Füchse-Sieg letztlich verdient ist. Wir haben ein gutes bis sehr gutes Spiel gemacht, hätten aber ein perfektes machen müssen, um die Berliner zu schlagen", meinte TSV-Coach Martin Berger. Über lange Zeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Der TSV schaffte es kurz vor der Halbzeit, mit zwei Toren in Führung zu gehen (14:12, 15:13). Der Vorsprung hätte sogar noch deutlicher ausfallen können, aber einige gute Chancen konnten nicht genutzt werden. So gelang Berlin kurz vor dem Pausenpfiff der Ausgleich zum 16:16. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Jungwiesel lange dran. Ein 17:19-Rückstand wurde noch mal in eine 20:19-Führung gedreht. „Dann ist uns aber etwas die Kraft ausgegangen. Wir konnten personell nicht so nachlegen wie die Berliner", sagte Berger. Ein besonderes Lob ging an Florian Boehnert: „Er war unser Motor und erzielte zudem zehn Treffer." Um den Berlinern tatsächlich Paroli zu bieten, „hätten wir ein Quäntchen mehr Abgeklärtheit benötigt".