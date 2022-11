Jugendhandball : A-Jugend des TSV beendet Vorrunde mit Heimsieg

Dormagen Gegen den TSV Anderten aus Hannover konnte für den Dormagener Nachwuchs nichts mehr anbrennen. Die zweite Garde machte ihre Sache aber gut und fuhr einen deutlichen Sieg ein.

Weil die A-Jugendhandballer des TSV Bayer Dormagen in der Weststaffel der Bundesliga den Einzug in die Meisterrunde schon in der Tasche hatten, war das letzte Vorrundenspiel daheim gegen den TSV Anderten nur noch ein Schaulaufen. Sie machten ihre Sache dennoch gut und gewannen 39:31 (20:14). Damit belegen sie Platz zwei hinter punktgleichen SC Magdeburg, der aufgrund des direkten Vergleichs vorne liegt. „Ich wollte bewusst die Leistungsträger schonen. Der jüngere Jahrgang der A- und der ältere der B-Jugend haben ihre Sache sehr gut gemacht“, sagte Trainer Martin Berger. Der TSV-Nachwuchs lag von Beginn an in Führung, insofern war der Erfolg verdient. Berger: „Gut geklappt hat insbesondere das Kreisläuferspiel. Luca Ostrowski und Caspar Mosblech wurden immer wieder gut in Szene gesetzt. Auch unsere Zweikampfqualitäten im Angriff haben uns viele Tore von sechs Metern beschert.“ 16 Mannschaften aus den vier Vorrunden haben sich für die Meisterrunde qualifiziert. Jetzt werden zwei Achtergruppen zusammengestellt, so dass auf alle Klubs jeweils sieben Hin- und Rückspiele zukommen. Die Teams auf den Plätzen eins bis vier in beiden Gruppen erreichen das DM-Viertelfinale.