DM-Finale im Handball : Dormagener A-Jugend kann Geschichte schreiben

Dormagen Die ältesten Handballtalente vom Höhenberg treffen im ersten DM-Finale am Montag auswärts auf Berlin. Auch wenn die Hauptstädter klarer Favorit sind, will TSV-Coach David Röhrig nicht schon Vorfeld klein beigeben.

Nach der Corona-Zwangspause der A-Jugend-Bundesliga haben sich die Nachwuchshandballer des TSV Bayer Dormagen seit Ende April in einen Rausch gespielt, der sie bis ins Finale um die Deutsche Meisterschaft geführt hat. Dabei können die Jungs von Trainer David Röhrig sich einen Eintrag in die an Höhepunkten nicht arme Vereinsgeschichte verschaffen. Setzen sie sich gegen die Füchse Berlin in der Addition von Hinspiel am Montag (17 Uhr) in der Potsdamer MBS Arena und Rückspiel (Sonntag, 13. Juni) im TSV-Bayer-Sportcenter durch, wären sie der erste nationale Titelträger des TSV in dieser Altersklasse.