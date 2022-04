Zweitligist TSV Bayer : Dormagen hat wieder Spaß am Handball

Partygesellschaft in Feierlaune: Nach dem Heimsieg gegen den TV Großwallstadt ließen die Spieler des TSV Bayer Dormagen ihrer Freude freien Lauf. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Nach einer noch mühsamen ersten Hälfte spielte sich der stark abstiegsbedrohte Zweitligist TSV Bayer nach der Pause in einen Rausch und fuhr gegen den TV Großwallstadt am Ende einen auch in der Höhe verdienten 29:23-Erfolg ein.

Der Spaß ist ins TSV-Bayer-Sportcenter zurückgekehrt. Nach etlichen quälenden Monaten im Abstiegskampf mit jeder Menge Krampf haben die Zweitliga-Handballer im so wichtigen Heimspiel gegen TV Großwallstadt über unbändigen Kampf in der zweiten Halbzeit die Freude am Spielen wiederentdeckt und auch die TSV-Anhänger unter den 802 Zuschauern in der Halle wieder voll auf ihre Seite gezogen. Schon Minuten vor Schluss, als feststand, dass die Dormagener diese Partie nicht mehr würden verlieren können, hallte bei jeder ihrer Ballstafetten ein Johlen durch die Reihen. Wenige Sekunden vor dem Abpfiff war es dann Youngster Sören Steinhaus vorbehalten, den Treffer zum hoch verdienten 29:23 (13:12)-Sieg zu erzielen und damit die erfolgreiche Rückkehr aus der Länderspielpause über Ostern klarzumachen.

Einziger Wermutstropfen: Weil parallel auch der TuS Ferndorf überraschend in Nordhorn gewann, gelang nicht schon am Freitagabend der mögliche Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz. „Es hilft ohnehin nichts auf die Ergebnisse der anderen zu gucken. Wir müssen weiter punkten, dann können wir den Klassenerhalt noch schaffen“, meinte TSV-Coach Peer Pütz. Insbesondere, wenn der TSV weiter so eine Einstellung an den Tag legen wie am Freitagabend. „Die Dormagener haben viel mehr gewollt als wir. Wir haben uns viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftig. Deswegen geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung“, meinte Gästecoach Maik Handschke, der einst zu Erstligazeiten für die Dormagener gespielt und sich seine Rückkehr ganz anders vorgestellt hatte. Denn seit er vor einigen Wochen den Trainerposten bei dem Traditionsverein übernahm, ging es durchaus aufwärts, doch mit der Niederlage am Höhenberg stecken die Großwallstädter auch wieder ganz tief drin im Abstiegsschlamassel.

Info Bayer Dormagen – TV Großwallst. 29:23 (13:12) Dormagen: Juzbasic (11 Paraden); Karvatski (2), Meuser (3), Senden, Biernacki (1), I. Hüter (4), Reimer (9/3), Grgic (4), P. Hüter, Seesing (4), Steinhaus (2), Mast Großwallstadt: Adanir (8 Paraden), Ohm (ab 57., 1 Parade); Jansen (2), Klenk (3), Babarskas (1), Bandlow, Schauer, Weit, Corak (1), Stark (4), Rink (1), Savvas (9), Busch (2). Schiedsrichter: Hellbusch / Jansen. Zuschauer: 802. Zeitstrafen: 14:14 Minuten. Siebenmeter: 3/4:0/1 (Adanir hält gegen Reimer – Savvas scheitert an Juzbasic)

Dabei fanden die Gäste gegen zunächst fahrig wirkende Dormagener besser ins Spiel und gingen 2:0 in Front. Es dauerte bis zur 6. Minute, ehe Ian Hüter den ersten Treffer für die Pütz-Truppe erzielen konnte. Ab da entwickelte sich eine Partie, die von vielen Fehlern auf beiden Seiten geprägt war, doch mit dem Selbstvertrauen aus den Erfolgserlebnisse der vergangenen Wochen behielten die Dormagener die Ruhe und arbeiteten sich über ihre starke Abwehr zusehends in die Partie. Bis zur 24. Minute wechselte die Führung hin und her, doch als dann der erneut bärenstarke Rechtsaußen Jan Reimer per Tempogegenstoß das 9:8 erzielte, blieb der TSV ab da immer vorn. Das war da zwar noch nicht zu erahnen, weil Maik Handschke mit einer Auszeit gegenzusteuern versuchte und sich Großwallstadt bis zur Pause auch nicht abschütteln ließ, doch nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeber die Partie endgültig auf ihre Seite.