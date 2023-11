2. Handball-Bundesliga Dormagen zeigt starke Nerven in Lübeck

Ein Ergebnis, da waren sich alle Beteiligten einig, dass so vollkommen in Ordnung ging. Denn die Partie in Lübeck war ein temporeiches Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Mannschaften starken Leistungsschwankungen unterworfen waren und beide genug Möglichkeiten hatten, die volle Punktzahl einzufahren. Doch wenn es so aussah, als wäre ein Team auf die Siegerstraße eingebogen, erlaubte es dem Gegner, durch einfache Fehler wieder zurückzukommen. Besonders dramatisch war die letzte Viertelstunde. Zuvor hatten sich die Gäste auch mit Hilfe einiger starker Paraden von Routinier Martin Juzbasic einen kleinen Vorsprung erarbeitet, wobei der Halbechte Finn Schroven nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich noch mal auf 21:20 stellen konnte. Doch dann kassierte zunächst TSV-Youngster Jan Schmidt eine Zwei-Minuten-Strafe und wenig später sah Kapitän Patrick Hüter die Rote Karte (45.), nachdem er Lübecks Janik Schrader bei einer Abwehraktion in den Wurfarm gegriffen hatte.