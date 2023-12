2. Handball-Bundesliga Dormagen zeigt sich in Potsdamm formverbessert

Es bleibt dabei, die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen präsentieren sich auswärts besser als daheim. Nach dem starken Auftritt in Hamm und der schwachen Vorstellung am Höhenberg gegen den TV Hüttenberg zeigten sich die Dormagener am Sonntagabend beim Spitzenteam des 1. VfL Potsdam stark formverbessert. Dass am Ende aber mit 22:27 (14:14) für Kapitän Patrick Hüter und Co. die nächste Niederlage stand, hatte vor allem damit zu tun, dass die von Bob Hanning trainierten Gastgeber nach einem starken Start des TSV (7:3, 11.) eine Auszeit nahmen und auf eine 3:3-Abwehr umstellten. Zwar hielten die Dormagener die Partie noch bis zur Pause offen, doch nach dem Seitenwechsel setzten sich Potsdamer nach und nach ab. Bei 25:20 (56.) war eine Vorentscheidung gefallen. Letztlich waren 21 Fehlwürfe und 13 technische Fehler zu viel, um aus Potsdam etwas mitnehmen zu können.