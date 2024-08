TSV-Handballer in der Vorbereitung Dormagen zeigt sich weiter torhungrig

Die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen zeigen sich in der Vorbereitung weiter in Torlaune. Einen Tag nach dem souveränen Sieg gegen den Drittligisten Wölfe Würzburg in Pulheim (36:27) gelang am Donnerstagabend im ersten Testspiel vor heimischem Publikum ein noch deutlicherer Erfolg gegen einen weiteren Drittligisten. Der TV Emsdetten wurde 43:29 (23:17) aus der Halle geschossen.