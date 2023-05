2. Handball-Bundesliga Dormagen will hinten wieder besser stehen

Das ist mit Blick auf den nächsten Gegner auch angezeigt. Schließlich verfügen die Großwallstädter, wie schon beim 30:33 im Hinspiel zu beobachten, über einen ziemlich wurfgewaltigen Rückraum, den es in den Griff zu bekommen gilt. Auf Halblinks stehen in Finn Wullenweber (137) und Adria Kammlodt (106) gleich zwei Akteure zur Verfügung, die schon die 100-Tore-Marke geknackt haben. Hinzu kommt auf Halbrechts in Frieder Bandlow ein Spieler mit 128 Treffern. Gut in Szene gesetzt wird das Trio unter anderem von Mittelmann Mario Stark. Am Sonntag hatte das Quartett seinen Anteil am 30:27-Heimerfolg gegen den HC Empor Rostock, der bei den Großwallstädtern die letzten Zweifel am Klassenverbleib beseitigte.