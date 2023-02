2. Handball-Bundesliga Der TSV ist auf Wiedergutmachung aus

Das ist gut nachvollziehbar, denn gegen in der Anfangsphase völlig verunsicherte Konstanzer hat es der TSV verpasst, den Abstand zu einem heißen Abstiegskandidaten zu vergrößern. Nun sollte die Chance genutzt werden, um vor den danach folgenden, schweren Partien beim starken Aufsteiger Potsdam und gegen die Titelkandidaten Balingen und Eisenach zur eigenen Nervenberuhigung wenigstens noch etwas fürs Punktekonto zu tun. Doch auch wenn die Formkurve der Mannschaft mit zuletzt drei Niederlagen in Folge inklusive der gruseligen Vorstellung in Konstanz deutlich nach unten zeigt, ist Björn Barthel trotz aller Enttäuschung nicht bereit, den Stab über der Mannschaft zu brechen. „Natürlich müssen vor allem die Leistungsträger besser performen, aber ihnen fehlt aus erklärbaren Gründen die Leichtigkeit“, sagt er mit Blick auf die holprige Vorbereitung. „Aber da hilft es nichts, viel zu reden, sondern zu arbeiten, um das Selbstbewusstsein zu stärken.“ Auch von der negativen Stimmung in den sozialen Medien inklusive des Vorschlags eines Fans, die Mannschaft am Samstag in den ersten fünf Minuten nicht zu unterstützen, hält er wenig: „Die Fans haben natürlich das Recht, die Mannschaft zu kritisieren. Aber die Unterstützung einzustellen, bringt doch nichts. Da ist eine positive Grundstimmung gefragt.“ Auch TSV-Coach Matthias Flohr hofft auf intensive Unterstützung von den Rängen: „Eine solche Reaktion hätte die Mannschaft nicht verdient. Das sehe ich in der täglichen Arbeit, auch in den Spielen stecken die Spieler nie auf. Verein, Mannschaft und Fans müssen es gemeinsam schaffen und können dann am Ende stolz sein.“