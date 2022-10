2. Handball-Bundesliga : Dormagen startet in schwere Wochen

Beim jüngsten Heimspiel gegen Eisenach war Alexander Senden, hier vor Torwart Johannes Jepsen, dabei. Für Samstag ist das noch nicht klar. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen In der Länderspielpause konnte die 2. Handball-Bundesliga inklusive des TSV Bayer noch mal durchatmen, jetzt wird die Hinrunde durchgezogen. Die Dormagener haben ganz schwere Spiele vor der Brust, am Samstag kommt Eisenach.

Grundsätzlich konnte Matthias Flohr als Trainer des Handball-Zweitligisten des TSV Bayer Dormagen zufrieden sein mit den beiden jüngsten Auftritten seiner Mannschaft vor der Länderspielpause. Auch wenn es ein wenig an Konstanz fehlte, brachten die Dormagener so viel Qualität auf die Platte und zeigten so viel Herz, dass gegen Potsdam und Balingen Zählbares verdient gewesen wäre. Dass daraus letztlich aber nichts wurde, macht den Start in den Rest der Rückrunde umso schwieriger. Um nicht Gefahr zu laufen, in die ungeliebte Abstiegszone abzurutschen, müssen mal wieder Punkte her, angefangen mit dem Heimspiel am Samstag gegen den ThSV Eisenach geht es aber in den nächsten vier Spielen ausnahmslos gegen Mannschaften, die Ambitionen haben, ganz oben mitzuspielen.

Nächste Woche Freitag läutet das Gastspiel bei der SG BBM Bietigheim eine englische Woche ein, in deren Mitte die Heimpartie gegen den HSC Coburg liegt und die mit einem weiteren Auswärtsspiel beim Bundesliga-Absteiger beim TuS Nettelstedt-Lübbecke endet. Alle drei Teams befinden sich aktuell mit 8:4 Zählern hinter den ersten Vieren der Tabelle in Lauerstellung. „Da haben wir schon gut etwas zu tun. Aber der bisherige Saisonverlauf hat doch klar gezeigt, dass in dieser Liga jeder Gegner ernst zu nehmen, aber auch schlagbar ist“, erklärt TSV-Coach Matthias Flohr. Bange machen gilt also nicht mit Blick auf die großen Namen, zumal es ja die Dormagener selbst waren, die gegen Tabellenführer Balingen gezeigt haben, dass es oft nur Kleinigkeiten sind, die gegen vermeintliche Favoriten fehlen. „Ich war mit unseren letzten drei Spielen zufrieden, aber gegen Potsdam und Balingen haben wir uns nicht belohnt, weil es uns teilweise an Konsequenz gefehlt hat und die Wurfquote nicht gut genug war“, sagt der TSV-Coach und ergänzt mit Nachdruck: „Das ist abgehakt. Wir denken nach vorne.“

Mit Beginn der zweiten Trainingswoche in der Länderspielpause haben die Dormagener in den Eisenach-Modus geschaltet, um sich auf die Stärken des Gegners einzustellen. Und das sind einige: Denn seit der Schweizer Misha Kaufmann im Herbst des vergangenen Jahres bei den Ostdeutschen die Verantwortung übernommen hat, hat er aus einem Kellerkind einen echten Aufstiegskandidaten geformt. Ein so nicht zu erwartender Höhenflug hätte die Eisenacher schon fast in der vergangenen Spielzeit in die Erste Liga geführt, daran knüpfen sie in der laufenden Spielzeit nahtlos an.

„Misha Kaufmann hat der Mannschaft ganz klar seine Handschrift verpasst. Sie ist sehr gut aufgestellt und hält sich sehr diszipliniert an die Vorgaben“, weiß Matthias Flohr. Heraus sticht bei den Thüringern die offensive 5:1-Abwehr, die sehr variabel agiert, um die gegnerischen Angreifer zu stressen. Einen Vorgeschmack haben die Dormagener in dieser Hinsicht beim Heimspiel gegen Konstanz bekommen, das sie mit viel Mühe 25:22 gewannen. „Doch Eisenach ist da deutlich gefestigter“, betont Flohr. Stark ist aber auch der Angriff der Gäste, mit 195 erzielten Toren sind sie bislang das beste Zweitligateam. Herausragender Akteur ist der erst 22 Jahre alte Spielmacher Jannis Schneibel, der nicht nur die Fäden zieht, sondern auch selbst sehr torgefährlich ist. 34-mal traf er schon in sieben Spielen, besser ist in seiner Mannschaft nur der ebenfalls erst 22 Jahre alte Rückraumlinke Fynn Hangstein (37 Tore). Zum Vergleich: Beim TSV sind Rechtsaußen Jan Reimer und Rückraumspieler (Links und Mitte) Mislav Grgic mit je 20 Toren am treffsichersten. Dass die Dormagener wissen, wie es gegen Eisenach gehen kann, bewiesen sie in der Rückrunde der Vorsaison, als sie auswärts mit einem 26:25-Sieg zwei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf holten.