2. Handball-Bundesliga : Dormagener stehen in Aue unter Zugzwang

Dormagens Kreisläufer Aron Seesing lieferte im Heimspiel gegen Essen eine spektakuläre Flugshow. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Nach der gruseligen zweiten Hälfte in Dresden sollten die Zweitliga-Handballer des TSV im Kellerduell in Aue etwas Zählbares holen. Ansonsten droht die Einstellung eines Negativrekordes aus der langen Handballgeschichte Dormagens.

Obwohl Dusko Bilanovic am Freitagmittag seine Nachtruhe schon lange beendet hatte, fühlte sich der Trainer des Handball-Zweitligisten immer noch wie in einem bösen Traum. „Das war der absolute Horror, ein Blackout der ganzen Mannschaft“, meinte der Serbe mit Blick auf den ersten Teil der Ostreise tags zuvor. Da hatten die Dormagener beim HC Elbflorenz nach einer starken ersten Hälfte noch mit 12:10 geführt, ehe sie nach der Pause aus unerfindlichen Gründen total auseinanderbrachen und ein 1:12-Lauf die Vorentscheidung gegen sie brachte. Dass sie sich nach 20 Minuten wieder fingen und das Ergebnis mit 23:26 noch erträglich gestalten konnten, ändert nichts daran, dass sie ins wichtige Kellerduell am Samstag beim EHV Aue mit dem Rucksack eines dicken Negativerlebnisses gehen. Dabei hatten sie den durch die vielen Rückschläge in der laufenden Spielzeit ohnehin gut gefüllten Rucksack erst am Montag mit dem Unentschieden daheim gegen TuSEM Essen ordentlich entrümpelt. Dementsprechend war dann auch der Auftritt gegen die vor der Saison hoch gehandelten Dresdener vor der Pause. „Wir haben die Euphorie mitgenommen. Aber in Hälfte zwei haben die Dresdner in der Abwehr richtiger Druck auf meine Jungs gemacht und die waren nicht in der Lage, das spielerisch zu lösen“, erklärte Bilanovic. Insbesondere seine eher nicht so beweglichen Rückraumspieler Ante Grbavac, Patryk Biernacki und André Meuser fanden überhaupt kein Mittel mehr gegen die aggressivere Deckung der Gastgeber und Alternativen gab es auf der Bank keine. Der aus Longerich für den Jahresendspurt ausgeliehene Benjamin Richter war auf der Spielmacherposition fast Einzelkämpfer.

Wobei der Halblinke Grbavac wenigstens vor der Pause mit fünf seiner sechs Tore überzeugen konnte, auf Halbrechts blieb Meuser (nur ein Tor) über die komplette Spielzeit weit unter seinen Möglichkeiten. „André hat hinterher offen zugegeben, dass es einen schlechten Tag erwischt hat und bedauert, dass er uns nicht helfen konnte. Aber alle Spieler sind sauer auf sich, weil sie nach der Pause nicht umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Bilanovic.

Info EHV legt Einspruch gegen Spielwertung ein Niederlage Sein bislang letztes Spiel bestritt Aue vorige Woche Freitag in Rostock und verlor knapp mit 34:35. Der EHV fühlt sich benachteiligt und legte am Dienstag aus zwei Gründen beim Bundessportgericht Einspruch gegen die Wertung des Spieles ein. Einspruch Aus Sicht von Aue gab es den ersten Regelverstoß in der dritten Minute, als im Ballbesitz des EHV eine Spielunterbrechung wegen eines Pfiffes von den Rängen erfolgte. Fortgesetzt wurde das Spiel aber mit Ballbesitz und Abwurf für Rostock. Zudem meint Aue, dass in der achten Minute ein klares Tor für den EHV nach Siebenmeter nicht gegeben wurde, obwohl der Torwartschiedsrichter den Treffer angezeigt hatte.

Dabei hätten die Dormagener vor dem so wichtigen Match gegen Aue weiteren Rückenwind sehr gut gebrauchen können. Denn nur, wenn der TSV gewinnt, hat er überhaupt noch eine theoretische Chance, auf einem Nichtabstiegsplatz zu überwintern. Doch weil das ohnehin eher unrealistisch ist, wäre ein Sieg im direkten Vergleich mit einem Team, das aktuell auch unter dem Strich steht, viel wichtiger für die Psyche. Reicht es nicht zu einem doppelten Punktgewinn, wäre es das zehnte sieglose Spiel in Folge, womit der Negativrekord der langen Dormagener Handball-Geschichte aus der Saison 2015/16 eingestellt wäre. Damals folgte am Ende der Abstieg in die 3. Liga. Wobei sich Bilanovic dagegen wehrt, angesichts der bedrohlichen Situation Druck auf sein Team auszuüben. „Die Jungs werfen alles rein, was sie können. Aber wir können keine Wunder erwarten, uns fehlen nach wie vor wichtige Leistungsträger. Und trotzdem haben wir in den meisten Spielen sehr gut mitgehalten“, erklärt Bilanovic.