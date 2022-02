2. Handball-Bundesliga : Dormagener mächtig unter Zugzwang

Trainer David Röhrig, hier bei einer Auszeit der Dormagener A-Jugend, betreut am Dienstag gegen Eisenach erneut die Zweitliga-Mannschaft des TSV. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Nach dem schwachen Auftritt in Rimpar steigt bei den Zweitliga-Handballern des TSV Bayer vor dem Nachholspiel am Dienstag gegen Eisenach der Erfolgsdruck im Abstiegskampf. David Röhrig feiert seine Heimpremiere als Chefcoach.

Von David Beineke

So schnell kann es gehen. Als Mitte Januar Dusko Bilanovic beim Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen entlassen wurde, folgte ihm sein Assistent und B-Jugend-Coach Peer Pütz. Dass ihm die Vereinsführung den Vorzug vor A-Jugend-Coach David Röhrig gab, hatte auch damit zu tun, dass bei dem schon feststand, dass er nächste Saison in Gestalt des VfL Lübeck-Schwartau einen TSV-Konkurrenten übernimmt. Doch weil Peer Pütz sich das Corona-Virus eingefangen hat, rückte Röhrig schon am Samstag in Rimpar in die Chefrolle auf und wird diesen Part auch am Dienstag (19.30 Uhr) im Nachholspiel gegen den ThSV Eisenach übernehmen. Schließlich befindet sich Pütz noch in Quarantäne.

„Natürlich sind die Rahmenbedingungen in der 2. Liga schon an einigen Stellen anders. Aber ich mache da keine große Welle. Am Ende ist es nur ein Handballspiel“, sagt David Röhrig, der gegen Eisenach erstmals vor eigenem Publikum die Dormagener verantwortlich betreuen wird. Doch auch wenn der 31-Jährige ganz gelassen mit der Situation umgeht, ist er dankbar, dass er mit Blick auf die nächste Saison diese Chance schon mal bekommt. „Diese Erfahrung zu sammeln, ist wertvoll. Auch mit schlechten Erfahrungen kann man sich weiterentwickeln“, erklärt Röhrig. Schlecht bezieht sich auf die Partie in Rimpar, wo für die Dormagener trotz eines Aufwärtstrends mit drei Punkten aus den beiden Spielen davor nicht viel zusammenging. Ergebnis war eine deutliche 22:31-Schlappe, die den Druck im Abstiegskampf weiter erhöht. Zum einen, weil die direkten Konkurrenten Ferndorf und Aue am Wochenende doppelt punkteten, zum anderen, weil schon am Freitag das extrem schwere Heimspiel gegen den Tabellenführer VfL Gummersbach folgt. Weil dort kaum mit weiteren Zählern gerechnet werden kann, droht also im Falle einer Niederlage gegen Eisenach, dass sich der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen weiter vergrößert.

Info Die personelle Lage beim TSV Bayer Dormagen Ausfälle Patryk Biernacki (Patellasehnenreizung), Jakub Sterba (Schulterverletzung), Mislav Grgic (Abszess-Operation), Fynn Johannmeyer (Daumenverletzung) Einsatz fraglich Jan Reimer (könnte nach seiner Muskelverletzung wieder zur Verfügung stehen)

Doch mit derart belastenden Rechenspielchen will sich David Röhrig gar nicht groß beschäftigen. Er hält es nach dem Auftritt gegen Rimpar für einen Vorteil, dass es ohne große Pause weitergeht. „Na klar ist Druck da, die Jungs können ja auch die Tabelle lesen. Aber wir müssen jetzt nicht lange grübeln, sondern haben direkt die Chance, eine Reaktion zu zeigen und es besser zu machen.“, erklärt Röhrig. Was es auf jeden Fall zu verbessern gilt, ist die Quote erfolgreicher Abschlüsse, die gegen Rimpar viel zu schwach war. Immerhin besteht die Hoffnung, dass in Gestalt von Rechtsaußen Jan Reimer der beste Siebenmeterschütze der Dormagener nach überstandener Muskelverletzung zurückkehrt.

Was die Sache allerdings am Dienstag erschwert, ist, dass bei Eisenach eine 5:1-Abwehr der Standard ist. Eine Formation, mit der es der TSV seit dem Rückrundenstart noch gar nicht zu tun bekommen hat. Entsprechend stand in Absprache mit dem im „Homeoffice“ befindlichen Peer Pütz die Taktik gegen diese Formation am Montag auch im Training auf dem Programm. Dass es die Dormagener gegen eine 5:1-Abwehr können, bewiesen zuletzt im Dezember beim Unentschieden daheim gegen TuSEM Essen. Unabhängig von der Defensive des Gegners gilt für Röhrig als Lehre aus dem Rimpar-Spiel: „Wir müssen uns besser an taktische Entwicklungen im Spiel anpassen, also unsere Erkenntnisse schneller umsetzen, wenn der Gegner uns ärgert.“