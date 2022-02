2. Handball-Bundesliga : Dormagens Regisseur meldet sich zurück

Voll Kraft voraus: Spielmacher Ian Hüter erzielte beim überraschenden Dormagener Auswärtssieg gegen Bietigheim beachtliche neun Tore für sein Team. Foto: PIX-Sportfotos.de/PIX-Sportfotos/Sandy Dinkelacker

Dormagen Über weite Teile der Hinrunde haben die Zweitliga-Handballer des TSV ihren verletzten Spielmacher Ian Hüter vermisst. Beim Sieg in Bietigheim trumpfte er groß auf, jetzt will er mit seinem Team daheim gegen Coburg nachlegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Besonders viel zu feiern gab es in der laufenden Saison der 2. Handball-Bundesliga noch nicht für den TSV Bayer Dormagen. Entsprechend steckt die Mannschaft vom Höhenberg ganz tief drin im Abstiegskampf, womit im Sommer nach Platz sieben in der Vorsaison niemand so wirklich gerechnet hatte. Umso größer war die Freude, als am vergangenen Freitag bei der SG BBM Bietigheim mit 29:27 der erste Sieg nach der Winterpause und zwei enorm wichtige Punkte gefeiert werden konnten. Mittendrin in der Jubelarie war auch Spielmacher Ian Hüter, dessen starke Leistung darauf hindeutet, dass er gerade rechtzeitig wieder in Schuss gekommen zu sein scheint. Schon am Mittwoch will er mit seiner Mannschaft im Heimspiel gegen den HSC Coburg nachlegen. Ein guter Plan, denn es braucht langsam mal eine Erfolgsserie, um den Abstand auf das rettende Ufer entscheidend zu verkürzen.

Wäre es nach Ian Hüter gegangen, wäre es erst gar nicht so weit gekommen. Doch der 24-Jährige, der unter dem mittlerweile entlassenen Trainer Dusko Bilanovic zum Dreh- und Angelpunkt im Dormagener Spiel gereift war, konnte in der Hinrunde nicht so ins Geschehen eingreifen wie sich das seine Mitspieler und die Verantwortlichen am Höhenberg vorgestellt hatten. Ian Hüter war ein großer Teil des schon unheimlich anmutenden Verletzungspechs des TSV in der ersten Saisonhälfte. Gerade mal sechs Spiele konnte er bestreiten: In der Schlussphase ab Mitte November gab es überhaupt keine Hoffnung auf eine baldige Rückkehr mehr, nachdem er sich bei der bitteren 26:36-Niederlage beim TV Großwallstadt den Bruch eines Schienbeinköpfchens zugezogen hatte. Ab da musste er mitansehen, wie seine Mannschaftskameraden immer weiter abrutschten, ohne eingreifen zu können. „Für einen Sportler gibt es nichts Schlimmeres. Das ist nervlich noch viel fordernder, als wenn man selbst auf dem Feld steht. Das ist einfach noch mal eine komplett andere Perspektive“, erklärt Ian Hüter.

Info So sieht‘s personell bei Bayer Dormagen aus Ausfälle Patryk Biernacki (Patellasehnenreizung), Jakub Sterba (Schulterverletzung), Mislav Grgic (Abszess-Operation), Fynn Johannmeyer (Daumenverletzung) Einsatz fraglich Alexander Senden (Beschwerden operierte Schulter), Jan Reimer (Schmerzen hinterer Oberschenkel) Rückkehrer Lucas Rehfus (könnte nach Erkrankung wieder zur Verfügung stehen)

Erst als er nach der Hinrunde gemeinsam mit seinem Bruder Patrick, Kapitän und Kreisläufer des TSV, im Urlaub die Großeltern in der Nähe von San Francisco (USA) besuchte, begann er behutsam mit individuellem Training. Mitte Januar stieg er dann mit dem Rest der Mannschaft in die Vorbereitung ein. Anfangs noch mit der gebührenden Vorsicht, mittlerweile sind aber auch die letzten Hemmungen abgelegt. „Ich bin wieder bei 100 Prozent“, betont der 24-Jährige. Anders wäre wohl auch seine Galavorstellung in Bietigheim nicht zu erklären gewesen. In der entscheidenden Phase der Partie trug er entscheidend dazu bei, dass die Dormagener kühlen Kopf bewahrten und doch noch als 29:27-Sieger vom Platz gingen, obwohl die Gastgeber beim Stand von 26:26 einen zwischenzeitliche Sechs-Tore-Rückstand wettgemacht hatten. Mit zwei wichtigen Treffern in der Schlussphase schraubte er zudem seine Gesamtausbeute auf neun Treffer.

„Das gelingt mir nicht alle Tage. Ich denke, ich bin jetzt wieder voll in meinem Rhythmus“, sagt Ian Hüter. Bei der knappen Niederlage zum Jahresstart in Ludwigshafen hatte er fünfmal eingenetzt, bei der schwachen Heimpartie gegen Hamm dreimal. Ein Aufwärtstrend bei ihm persönlich ist also klar zu erkennen. So kann es aus Sicht des 24-Jährigen natürlich gerne weitergehen. Bei noch fünf Partien in den nächsten zwei Wochen bieten sich jedenfalls noch genug Möglichkeiten, wichtige Punkte zu sammeln. Am besten schon am Mittwoch (19.30 Uhr) daheim gegen den HSC Coburg. Der Bundesliga-Absteiger hat sich ähnlich wie die Dormagener im bisherigen Saisonverlauf deutlich unter Wert verkauft und muss als Tabellen-13. mit 18:24 Punkten auch noch einen Blick Richtung Abstiegszone werfen.