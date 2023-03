2. Handball-Bundesliga Dormagen hofft auf Überraschung in Potsdam

Die große Frage ist für die Dormagener nun, ob der Pflichtsieg gegen Würzburg das angeknackste Selbstvertrauen schon wieder so weit aufgemöbelt und die Mannschaft spielerisch weitergebracht hat, dass es auch in Potsdam zu etwas Zählbarem reichen könnte. Immerhin konnte in der Euphorie des Sieges eine weitere Woche daran gearbeitet werden, die Defizite aus der unglücklich verlaufenen Wintervorbereitung aufzuarbeiten. Was TSV-Coach Matthias Flohr Mut macht, ist die Ausgeglichenheit der Liga, die Woche für Woche überraschende Ergebnisse mit sich bringt. „Es gibt nur selten richtige Favoriten und Außenseiter, alles ist möglich“, erklärt Flohr, der nach der Niederlage in Konstanz und dem Sieg gegen die Wölfe innerhalb von vier Tagen zunächst auf Regeneration gesetzt hatte, dann aber gezielt in die Vorbereitung auf Potsdam einstieg. Die soll dazu dienen, möglichst auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. „Es geht darum, den Gegner möglichst lange zu ärgern. Wenn wir das schaffen, könne wir auch etwas mitnehmen“, erklärt Flohr. An der Mentalität soll es nicht scheitern, denn die lobte der TSV-Coach bei seiner Mannschaft am Samstag besonders. Schließlich biss sie sich in einer extremen Drucksituation gegen die Wölfe durch und konnte angesichts der Ergebnisse der Konkurrenz den Abstand zur Abstiegszone wieder auf sieben Punkte ausbauen (ohne die Partien gegen Zaporozhye).