2. Handball-Bundesliga Dormagen verschläft Anfangsphase in Minden völlig

TSV-Trainer Matthias Flohr hatte im Vorfeld angekündigt, in den beiden letzten Partien der Saison noch mehr auf jüngere Spieler zu setzen, die bislang noch nicht ganz so viel Spielpraxis sammeln konnten. Verbunden mit der Ankündigung, dass darunter allerdings nicht das Streben nach weiteren Punkten leiden sollte. Das ging am Freitagabend im Auswärtsspiel bei GWD Minden allerdings überhaupt nicht auf. In einer völlig verschlafenen Anfangsphase handelten sich die Dormagener einen derart hohen Rückstand ein, dass der trotz einer Leistungssteigerung vor allem in der zweiten Hälfte nicht mehr komplett aufzuholen war. Unter dem Strich stand eine letztlich verdiente 29:32 (12:19)-Niederlage.