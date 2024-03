2. Handball-Bundesliga Dormagen verpflichtet Finn Schroven fest aus Gummersbach

„Ich fühle mich in Dormagen sowohl in der Mannschaft als auch im Umfeld sehr wohl und freue mich auf ein weiteres Jahr beim TSV. Ich konnte hier bisher sehr viel Spielpraxis sammeln und möchte auch in der kommenden Saison weitere Schritte nach vorne in meiner Entwicklung machen. Ich hatte gute Gespräche mit dem neuen Trainer Julian Bauer und so ergibt es für mich Sinn, den Vertrag zu verlängern“, so Schroven. „Finn hat sich in dieser Saison zu einer festen Größe in unserem Team entwickelt. Wir sind sehr froh, auch in der nächsten Saison mit ihm planen zu können“, sagt Björn Barthel in seiner Funktion als Handball-Geschäftsführer des TSV über den Verbleib des Linkshänders.