Fußball-Bezirksliga Dormagen verpasst Überraschung

Gruppe 1: VfL Jüchen-Garzweiler – TSV Bayer Dormagen 4:1 (0:1). 70 Minuten lang sah es gut aus für den TSV: Torjäger Alexander Hauptmann schoss die Gäste nach 37 Minuten nach vorne. Erst in den letzten 20 Minuten drehten der Tabellenführer das Spiel zu seinen Gunsten, aber dann richtig. Nils Friebe erzielte den Ausgleich (71. Minute). „Danach hatten wir die Partie voll in unserer Hand“, sagte VfL-Coach Marcel Winkens. David Oliveira erzielte nach einem spektakulären Sprint über 90 Meter nach einer Dormagener Ecke das 2:1, Fatlum Ahmeti schraubte das Ergebnis noch in die Höhe (84. und 90.+2). „Die erste Halbzeit war erschreckend schwach“, kritisierte Winkens. „Nach der Pause haben wir wie gewohnt gespielt, dann war es nur noch eine Frage der Zeit. Und wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen.“