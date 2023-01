Leichtathletik Starke Leistungen bei LVN-Meisterschaften

Nico Beckers ging auch über die Hürden an den Start und holte in 8,20 Sekunden den dritten TSV-Sieg in dieser Disziplin und die Norm für die Hallen-DM in Dortmund (18. und 19. Februar). In einem Einlagelauf stellte er in 8,12 Sekunden gar eine Bestzeit auf. Auch Mehrkämpferin Emely Schechtel (U18) überzeugte mit einer Bestleistung als Dritte über die Hürden (9,11 Sekunden), im Weitsprung (5,23 Meter) gewann sie ebenfalls Bronze. Maxima Majer holte in derselben Altersklasse zwei Silbermedaillen über 800 Meter (2:25,04 Minuten) und 1500 Meter 4:56,78 Minuten) – und Speerwerfer Felix Hinrichs jubelte in der U20 über Bronze (43,34 m). Anna Olschowsky siegte nach einer Zahn-OP und Grippe über 400 Meter in 61,11 Sekunden. Für zwei weitere Titel sorgte Neuzugang Johannes Kölbach im Diskuswurf der U20 mit 42,98 Metern und im Kugelstoßen mit 13,92 Metern.