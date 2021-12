Handball in Dormagen : TSV verpasst Überraschung nur knapp

Ein bitterer Moment für den TSV Bayer Dormagen im Heimspiel gegen den TV Hüttenberg: Kapitän Patrick Hüter muss früh mit einer Roten Karte vom Feld. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Am Ende eines attraktiven Handballspiels der 2. Liga unterliegen starke Dormagener dem TV Hüttenberg mit 28:30.

Der TSV Bayer Dormagen hat den Abstiegskampf in der 2. Handball-Bundesliga voll angenommen. Nach der kämpferisch starken Vorstellung vorigen Freitag am Höhenberg gegen TV Emsdetten (18:18) legten die Schützlinge von Trainer Dusko Bilanovic am Mittwochabend neben ihrem unbändigen Einsatz auch spielerisch zu und waren erneut in heimischer Halle nah dran, gegen den klar favorisierten TV Hüttenberg etwas Zählbares zu holen. Doch am Ende hatten die Gäste aus Hessen das Quäntchen mehr Glück und feierten einen 30:28 (14:13)-Sieg.

Wie sich die Dormagener vor 432 Zuschauern trotz erneut großer Personalprobleme, die sich im Spielverlauf noch weiter zuspitzten, verkauften, nötigte auch Gästetrainer Johannes Wohlrab Respekt ab: „Am Ende war es ein Spiel auf Augenhöhe und ein glücklicher Sieg für uns“, meinte Wohlrab und fügte an: „Wenn du oben stehst, hast du mehr Leichtigkeit und dann gehen eben auch solche Bälle rein wie von Mappes zum Schluss.“ Was der TVH-Trainer meinte, war die Szene in der nervenaufreibenden Schlussphase, als sein Spielmacher Dominik Mappes sich bei einer 28:27-Führung und in Unterzahl zum Kreis durchtankte, abzog und der Ball vom Innenpfosten fast parallel zur Torlinie zum 29:27 (59.) ins Tor sprang. Als dann im Gegenzug Aron Seesing aus aussichtsreicher Position vom Kreis an Torwart Dominik Plaue scheiterte, der Abpraller zu Ante Grbavac kam und dessen Distanzwurf vom Gesicht Plaues ins Toraus trudelte, war das eine Vorentscheidung. Zumal Hüttenberg dann durch den jungen Philipp Schwarz eiskalt auf 30:27 erhöhte und Ante Grbavac in den Schlusssekunden nur noch das 28:30 gelang. Wie der TSV auch in der Schlussphase mit der überaus ungewohnten Rückraumbesetzung Ante Grbavac, Tim Mast und Jakub Sterba die Partie offenhielt, war beispielhaft für den großen Willen der Dormagener.

Info TSV Bayer Dormagen - TV Hüttenberg 28:30 Dormagen Juzbasic; Meuser (8), Biernacki (3), Reimer (1), Zurga, Patrick Hüter, Sterba (1), Grbavac (7/4), Seesing, Mast (3), Steinhaus, Träger, Beckers (5) Hüttenberg Plaue, Rüspeler (49. bis 55.); Schwarz (2), Kneer, Kirschner (5), Opitz, Theiß (3), Fujita, Weber (4/1), Rompf (3), Zörb (2), Reichl (2), Mappes (7/2), Klein (1), Jockel, Schreiber (1) Schiedsrichter Cesnik/Konrad (Gummersbach) Zuschauer 432 Zeitstrafen 8:8-Minuten Rote Karten Patrick Hüter (14., Dormagen) wegen groben Foulspiels, Klein (26., Hütenberg) wegen groben Foulspiels, Weber (60., Hüttenberg) wegen groben Foulspiels Siebenmeter 4/3:3/2 Mappes (24., scheitert an Juzbasic, Grbavac (60.,) scheitert an Plaue So geht es weiter Samstag: Aue - Hagen (17 Uhr), Bietigheim - Rimpar (19 Uhr), Hamm - Dessau (19.15 Uhr), Coburg -Lübeck, Hüttenberg - Großwallstadt (beide 19.30 Uhr); Sonntag: Essen - Emsdetten, Elbflorenz - Ferndorf, Nordhorn - Eisenach (alle 17 Uhr); Montag: Ludwigshafen - Gummersbach, Rostock - Dormagen (beide 19 Uhr)

Angefangen hatte die Partie mit der guten Nachricht, dass der Halbrechte André Meuser einsatzbereit ist. Doch nachdem die Gastgeber gut ins Spiel gekommen und den Hüttenbergern dicht auf den Fersen geblieben waren, folgte nach rund einer Viertelstunde ein Tiefschlag. Kapitän Patrick Hüter sah die Rote Karte. Eine harte Entscheidung der Schiedsrichter Marvin Cesnik und Jonas Konrad, die insgesamt kleinlich pfiffen und mit zahlreichen Zeitstrafen für unnötige Unruhe sorgten. Insgesamt vergaben sie 32 Strafminuten und auch noch zwei Rote Karten für Hüttenberg. Aber was auch geschah, die Dormagener verloren nicht ihren Fokus. Gestützt auf eine starke Abwehr und den in der ersten Hälfte mit acht Paraden überragend haltenden Martin Juzbasic, ließen sich die Dormagener nicht abschütteln. Dreimal war der aus der zweiten Mannschaft aufgerückte Janis Beckers sogar am Ausgleich beteiligt. Die Treffer zum 9:9 (20.) und 10:10 (21.) erzielte er selbst, das 13:13 (30.) bereitete er durch ein schönes Anspiel auf Jan Reimer vor.