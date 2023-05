Handball-Oberliga TSV-Reserve macht Aufstieg in die Regionalliga klar

TSV-Trainer Martin Berger bekam eine ausgiebige Mineralwasser-Dusche tanzte mit den Spielern durch die Pfützen und erinnerte sich an die kritischen Phasen der Saison, als verletzungsbedingt häufiger höchstens vier Rückraumspieler zur Verfügung standen. Das soll sich in der Regionalliga nicht wiederholen, die Planungen für die kommende Spielzeit sind längst angelaufen. Gegen Pulheim führte die TSV-Reserve von Beginn an, konnte die erfahrenen Gäste aber nicht abschütteln. Pulheim witterte nach dem Seitenwechsel eine Chance beim Stande von 18:21. Da wehrte der eingewechselte Conny Dahmen einen Strafwurf ab und die Dormagener zogen auf 24:18 nach einer Dreiviertelstunde davon. Das Duell war dann vorzeitig entschieden, weil Pulheim nun ein wenig die Luft ausging.