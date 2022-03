TSV Bayer Dormagen : Trotz Sieg nimmt der Erfolgsdruck zu

Meinung Dormagen Die Erleichterung bei Spielern, Verantwortlichen und Fans des TSV Bayer Dormagen war nach dem so wichtigen Heimsieg gegen den HC Elbflorenz greifbar. Aber...

Die Erleichterung bei Spielern, Verantwortlichen und Fans des TSV Bayer Dormagen war nach dem so wichtigen Heimsieg gegen den HC Elbflorenz greifbar. Gut nachvollziehbar nach den enttäuschenden Vorstellungen davor und der berechtigten Kritik, die die Mannschaft danach einstecken musste. Doch bei aller Freude muss vor allem den Spielern klar sein, dass der Sieg nur der erste Schritt aus dem Tabellenkeller war, ansonsten aber noch nichts erreicht ist. Nach den Überraschungssiegen gegen Nordhorn im Dezember und Bietigheim Mitte Februar war die Stimmung auch euphorisch, doch viel kam hinterher nicht. Das muss sich jetzt ändern, denn auch einige der Konkurrenten im Tabellenkeller punkten aktuell regelmäßig und die Spieltage werden weniger. Das erhöht den Druck. Will der TSV Kontakt halten, muss in Dessau ein Sieg her. David Beineke