Handball in Domagen Flohr: „Wir freuen uns am Samstag über jede Unterstützung“

Statt die Euphorie nach der starken Vorstellung und dem Sieg in Dessau mit ins nächste Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) gegen den Tabellenzweiten SG BBM Bietigheim mitzunehmen, sieht sich Matthias Flohr mit einer neuen Ausgangslage konfrontiert: Am Mittwoch teilten die Verantwortlichen der Spielbetriebs-GmbH Trainer und Spielern des TSV Bayer Dormagen mit, dass sie wegen des Ausfalls eines Großsponsors bis zum Saisonende mit Kürzungen ihrer Gehälter rechnen müssen. Wir wollten vom Trainer wissen, wie sich das auf die Vorbereitungen auf das nächste Spiel auswirkt – aber auch, welchen sportlichen Reiz die Partie gegen den Aufstiegsfavoriten besitzt.