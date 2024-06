Säbelfechten in Dormagen Szabo & Co. verpassen in Basel EM-Bronze

Info

Trainingslager Nach der Rückkehr aus Basel stehen für die deutschen Fechter vom Bundesstützpunkt in Dormagen zunächst ein paar Tage Pause an, ehe es dann vom 1. bis 5. Juli in ein Trainingslager nach Frankreich geht.

Trainingspartner Auch wenn nur Matyas Szabo vom TSV Bayer Dormagen bei den Olympischen Spielen in Paris dabei ist, gehen auch die meisten anderen Fechter am Höhenberg noch nicht in die Sommerpause. Schließlich braucht Szabo auf dem Weg nach Paris weiter Trainingspartner.