Kanuslalom Aktive aus Dormagen verpassen Sprung ins Nationalteam

Gegen die starke Konkurrenz von Olympiasiegerin und Weltmeisterinnen gelang es ihr zwar, an den beiden Wochenenden in allen vier Rennen ins Finale der besten Acht zu fahren, doch schon in Markkleeberg lief’s unglücklich. Drei Torberührungen warfen sie am ersten Tag auf Rang sieben zurück. Tags darauf rutschte sie kurz vor dem Ziel in der Walze ab, was sie Zeit kostete und letztlich „nur“ Platz sechs einbrachte. Das sorgte für die Rennen in Augsburg für Druck, und gleich der erste Tag brachte schon das Aus für die erträumte Qualifikation. Mit einem Fahrfehler (50 Strafsekunden) landete sie auf Rang acht. Am letzten Tag riss sich Faber trotz aller Enttäuschung aber noch mal zusammen und kam mit einem fehlerfreien Lauf nur einer Sekunde hinter der Dritten auf Platz fünf, was in der Gesamtwertung Platz sieben bedeutete. Wie hoch das Niveau war, zeigt, dass unter dem Strich Elena Lilik (Weltmeisterin 2022), Ricarda Funk (amtierende Weltmeisterin und Olympiasiegerin) und Jasmin Schornberg (amtierende Mannschaftsweltmeisterin) die Qualifikationsränge belegten. Anna Faber weiß noch nicht, wie es sportlich für sie weitergeht. Sie will beruflich vorankommen, betont aber auch: „Kanuslalom und auch der Wettkampf machen mir immer noch viel Spaß. Ich brauche die Herausforderung.“